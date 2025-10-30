Inicio » Inicia Gobierno del Estado rehabilitación de la carretera Parral–El Granillo
Chihuahua

Inicia Gobierno del Estado rehabilitación de la carretera Parral–El Granillo

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), inició la rehabilitación de la carretera Parral-El Granillo, con una inversión de 26 millones de pesos, en beneficio de 128 mil habitantes de la región.

Las labores incluyen el fresado de la carpeta existente, renivelaciones con mezcla asfáltica, colocación de geotextil, el tendido de una nueva carpeta asfáltica, así como la aplicación de pintura y señalización vial.

En total se rehabilitarán más de 9 kilómetros de longitud de esta vía, por la que diariamente circulan más de 2 mil 800 vehículos.

Estos trabajos forman parte del “Plan Estatal de Conectividad”, cuyo objetivo es modernizar la infraestructura carretera en todas las regiones del estado, para garantizar traslados más seguros, ágiles y eficientes.

