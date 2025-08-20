El Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (ICHEA) inició en Ciudad Juárez, la segunda semana de la Jornada de Acreditación de Primaria y Secundaria, que se desarrollará en la Plaza de Armas a partir de hoy, y hasta el domingo 24 de agosto.

Mario Eberto Javalera Lino, director general del ICHEA, dijo que esta segunda jornada se realiza ante la buena respuesta que hubo en la primera edición, en la cual, la dependencia registró a 431 interesados en obtener su certificado oficial de Primaria o Secundaria.

Explicó que a las personas que presentaron exámenes se les da seguimiento puntual, para saber si acreditaron y emitirles su certificado. De faltar alguna materia se les entrega material y se les asesora para que presenten sus exámenes nuevamente.

Además, de los que presentaron exámenes, 62 concluyeron sus estudios de Secundaria y 38 de Primaria, y en próximas fechas podrán recibir el certificado de estudios correspondiente.

Javalera Lino mencionó que se continuará con el módulo instalado en la Plaza de Armas y la invitación es a las personas mayores de 15 años de edad, que no cuenten con la acreditación de sus estudios de Primaria y Secundaria.

Además de la atención en los módulos y visitas a las colonias y comunidades, los interesados pueden acudir a las oficinas del ICHEA, localizadas en las colonias Fovissste e Infonavit Oasis, así como en Zaragoza Distrito Bravo.

“Si conocemos a personas que no saben leer y escribir, el ICHEA tiene bien asumido el reto de contribuir a bajar el rezago educativo en el estado y el país”, concluyó Javalera Lino.