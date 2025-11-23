Entre risas, música y un ambiente cargado de esperanza, la diputada de Morena, Jael Argüelles, acompañada por la diputada Leticia Ortega, dio inicio este fin de semana a las tradicionales posadas navideñas en la colonia Puerto Anapra, donde cientos de niñas y niños juarenses disfrutaron de una tarde que iluminó a una de las comunidades más emblemáticas de la frontera.

Las familias compartieron momentos de convivencia con deliciosa comida, piñatas, dulces, pasteles, regalos y dinámicas recreativas pensadas especialmente para las infancias, que llenaron el lugar con su energía y emoción.

Argüelles destacó que estas celebraciones buscan fortalecer el tejido social, acompañar a la niñez juarense en estas fechas y mantener vivas las tradiciones que unen a los barrios fronterizos.

“Las posadas son una oportunidad para abrazarnos como comunidad y para recordarle a nuestras niñas y niños que son el corazón de esta ciudad”, expresó la legisladora.

La congresista informó que las posadas navideñas continuarán recorriendo distintos puntos de la ciudad durante los próximos días —actividades que se anunciarán a través de sus redes sociales— con el propósito de llevar momentos de alegría a más colonias que por años han enfrentado rezago y falta de atención.

Finalmente, ambas legisladoras agradecieron a las vecinas, vecinos y al voluntariado que hicieron posible este arranque, reiterando que estas acciones forman parte de un trabajo cercano, humano y permanente, tal como lo impulsa la Cuarta Transformación en todo el país.