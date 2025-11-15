Inicio » Inicia JMAS Chihuahua mañana sábado el programa “Ponte al Corriente” para usuarios comerciales
La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua informó que este sábado 15 de noviembre, iniciará la implementación del programa “Ponte al Corriente con el Agua”, dirigido a los usuarios comerciales.

Lo anterior, como parte de la segunda etapa de la estrategia que comenzó el pasado 1 de noviembre.

El beneficio para los usuarios de tipo comercial consiste en un descuento del 100 por ciento en multas y recargos, y de un 60 por ciento en agua, drenaje y saneamiento.

Cabe mencionar que estas deducciones se aplican automáticamente en el sistema, por lo que el usuario no tiene necesidad de acudir a una sucursal para hacer el trámite.

A estas rebajas solo podrán acceder quienes cuenten con adeudos anteriores al 31 de octubre de 2024, y no hayan sido beneficiados con programas similares desde agosto de 2023.

