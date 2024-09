Inicia la J+ desazolve de dren en Riberas del Bravo

Sergio Nevárez Rodríguez, director ejecutivo de la J+, dio el banderazo de arranque de las obras de limpieza del Dren Interceptor que permitirá resolver el 90% de las inundaciones en el sector de Riberas del Bravo y en las cuales la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez realizará una inversión de más de 100 millones de pesos.

Durante el evento, el director ejecutivo estuvo acompañado del doctor Óscar Ibáñez, representante en Juárez de la gobernadora; del ingeniero Mario Mata, director ejecutivo de la JCAS; de Rogelio Ramos, presidente del Comité de Administración de la J+; así como de residentes de Riberas del Bravo.

“Es nuestro interés y el interés de la gobernadora evitar que los chihuahuenses sufran el daño y el dolor que pueda ser evitable. Las tragedias de pérdidas humanas se pueden corregir para evitarlas”, destacó Mario Mata Carrasco, director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua.

“Esta obra es parte de un proyecto de limpieza, desazolve y recuperación de muchos cuerpos de agua. Es parte de un plan integral de seguridad hídrica y reducción de riesgos ante fenómenos meteorológicos. Aunque lo pluvial sea municipal, nosotros vamos a trabajar fuertemente en eso para que no sufra la gente de Juárez”, remarcó el ingeniero en el evento realizado este jueves.

La inversión en la primera etapa de estos trabajos rebasa los 31 millones de pesos, recurso que se utilizará en la limpieza del dren interceptor, en una longitud de 5.76 km desde el bulevar Independencia hacia el oriente.

Al hacer uso de la palabra, el doctor Óscar Ibáñez, representante en Juárez de la gobernadora y presidente del Consejo de Administración de la JCAS, recordó que hace tres años, la primera acción de gobierno de Maru Campos fue iniciar con la limpieza de la colonia Riberas del Bravo, para recuperar esta área que estaba muy abandonada.

“Se recogieron toneladas de basura, se limpiaron los diques… También se reforzó la infraestructura educativa, este semestre está arrancando una nueva escuela para responder a las necesidades de la zona. Esta obra del desazolve del dren interceptor es parte de las acciones que los técnicos han determinado como muy importante para mejorar la calidad de vida en esta zona”, destacó el doctor Ibáñez entre las obras que ha realizado la gobernadora de Chihuahua en esta zona de Juárez.

“Estamos muy contentos por los trabajos que se están haciendo aquí en Riberas por parte de la gobernadora. Es un proyecto muy grande, muy costoso y se está trabajando muy bien. Muchas gracias a todos porque están haciendo un trabajo excelente. Estamos muy agradecidos porque hace mucho tiempo que no llegaban estos proyectos acá. Nos gusta que nos tomen en cuenta y es muy necesario todo esto para que la colonia no quede atrás y porque las inundaciones son un peligro muy grande para todos los vecinos”, agradeció Concepción Ortiz Rosado, quien desde hace más de 20 años reside en el sector y es presidente del comité de Vecinos de Riberas del Bravo Etapa VI.