La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) anunció el inicio del proceso de entrega de fichas para el examen de admisión correspondiente al cuatrimestre enero-abril 2026.

El periodo para los aspirantes arrancó el pasado 30 de septiembre y concluirá el 24 de octubre, con un costo de 505 pesos en el trámite.

El examen de admisión se llevará a cabo los días 4 y 5 de noviembre, en las instalaciones de la UTCJ, y los resultados se publicarán el 11 de noviembre.

La universidad cuenta con Licenciatura en Contaduría, Negocios y Mercadotecnia, Protección Civil y Terapia Física.

Además de Ingeniería en Logística Internacional, Mantenimiento Industrial, Microelectrónica y Semiconductores, Mecatrónica, Nanotecnología, Ingeniería Industrial, y Tecnologías de la Información e Innovación Digital.

El rector de la universidad, Oscar Ibáñez Hernández, destacó que la institución vive un momento de crecimiento histórico, pues en septiembre alcanzó 2 mil 509 estudiantes de nuevo ingreso, lo que elevó la matrícula total a 9 mil 498 alumnos, la más alta en la historia de la universidad.

“Cada vez más jóvenes eligen a la UTCJ como su opción de futuro, una universidad que les permite desarrollarse profesionalmente y al mismo tiempo abrirse paso en el ámbito laboral”, expresó.

Karla Galindo, jefa de Servicios Escolares, explicó que el trámite de ficha se realiza en línea a través de la página oficial de la universidad, donde el aspirante genera su registro, paga en banco y envía su comprobante por correo electrónico.

Indicaron que la UTCJ amplió su oferta con la modalidad mixta, que permite a estudiantes que trabajan asistir a clases presenciales viernes y sábado, mientras que el resto de la semana cursan en línea.

Galindo puntualizó que la UTCJ otorga a sus egresados dos títulos profesionales: el de Técnico Superior Universitario (TSU) y el de Ingeniería, lo que fortalece sus oportunidades en el mercado laboral.

Así mismo, durante el cuatrimestre enero-abril 2026 se abrirá la Especialidad en Semiconductores, dirigida a profesionistas que ya cuentan con licenciatura y buscan incorporarse a sectores de alta demanda en la región.