Ciudad Juárez

Inicia la UTCJ proceso para entrega de fichas para el siguiente cuatrimestre

La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) anunció el inicio del proceso de entrega de fichas para el examen de admisión correspondiente al cuatrimestre enero-abril 2026.

El periodo para los aspirantes arrancó el pasado 30 de septiembre y concluirá el 24 de octubre, con un costo de 505 pesos en el trámite.

El examen de admisión se llevará a cabo los días 4 y 5 de noviembre, en las instalaciones de la UTCJ, y los resultados se publicarán el 11 de noviembre.

La universidad cuenta con Licenciatura en Contaduría, Negocios y Mercadotecnia, Protección Civil y Terapia Física.

Además de Ingeniería en Logística Internacional, Mantenimiento Industrial, Microelectrónica y Semiconductores, Mecatrónica, Nanotecnología, Ingeniería Industrial, y Tecnologías de la Información e Innovación Digital.

El rector de la universidad, Oscar Ibáñez Hernández, destacó que la institución vive un momento de crecimiento histórico, pues en septiembre alcanzó 2 mil 509 estudiantes de nuevo ingreso, lo que elevó la matrícula total a 9 mil 498 alumnos, la más alta en la historia de la universidad.

“Cada vez más jóvenes eligen a la UTCJ como su opción de futuro, una universidad que les permite desarrollarse profesionalmente y al mismo tiempo abrirse paso en el ámbito laboral”, expresó.

Karla Galindo, jefa de Servicios Escolares, explicó que el trámite de ficha se realiza en línea a través de la página oficial de la universidad, donde el aspirante genera su registro, paga en banco y envía su comprobante por correo electrónico.

Indicaron que la UTCJ amplió su oferta con la modalidad mixta, que permite a estudiantes que trabajan asistir a clases presenciales viernes y sábado, mientras que el resto de la semana cursan en línea.

Galindo puntualizó que la UTCJ otorga a sus egresados dos títulos profesionales: el de Técnico Superior Universitario (TSU) y el de Ingeniería, lo que fortalece sus oportunidades en el mercado laboral.

Así mismo, durante el cuatrimestre enero-abril 2026 se abrirá la Especialidad en Semiconductores, dirigida a profesionistas que ya cuentan con licenciatura y buscan incorporarse a sectores de alta demanda en la región.

