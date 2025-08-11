85
La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), informó que será a partir de mañana martes 12 de agosto y hasta el próximo 15 de agosto, cuando se lleve a cabo el Ciclo “Va Derecho al Cine”, en la sala Arturo Ripstein.
El ciclo esta programado para dar inicio a partir de las 18:00 horas, en Sala De Cine Arturo Ripstein Uacj
Resaltó que esta semana se tendrá un gran ciclo dedicado a las ciencias jurídicas con diversas propuestas cinematográficas dentro de nuestra sala Arturo Ripstein.
La entrada es totalmente gratuita, sin embargo, el cupo será limitado.