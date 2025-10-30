Con el propósito de salvaguardar a las familias juarenses que salgan a celebrar, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), implementará mañana el operativo especial Halloween Seguro 2025.

El director operativo de la Secretaría, Víctor Sauceda, informó que el objetivo es que las niñas, niños y adultos salgan a la calle y participen en la actividad en un ambiente de paz y seguridad, buscando que la jornada termine con saldo blanco.

Para lograr mayor cobertura, la SSPM desplegará elementos en zonas de mayor afluencia de la ciudad como centros comerciales, avenidas y fraccionamientos con mayor concentración de familias.

El patrullaje preventivo se reforzará en toda la ciudad, además se harán recorridos a pie para mantener vigilancia cercana a la ciudadanía, se instalarán puntos de monitoreo móvil por diferentes puntos y se colocarán centros de mando móvil que permitirán una comunicación directa entre el operativo desplegado en calle y el Centro de Respuesta Inmediata (CERI).

Entre las recomendaciones se pide no permitir que los niños salgan sin la compañía de un adulto, supervisar en todo momento a los pequeños, evitar salir noche, salir en grupo con personas conocidas, transitar en zonas seguras, cruzar por esquinas sin atravesarse a los automóviles y caminar por las banquetas.

También se pide revisar los dulces antes de consumirlos y reportar cualquier incidente o situación sospechosa al número de emergencia 911.

Los operativos se reforzarán a partir de las 4:00 de la tarde y hasta la media noche.