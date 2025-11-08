El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó el arranque de la edición número 86 de la campaña del Santa Bombero, una tradición fronteriza que a lo largo de las décadas ha mantenido como objetivo principal brindar alegría a niñas y niños en situación de vulnerabilidad.

Durante el inicio de esta edición, el alcalde destacó que Santa Bombero representa una historia de solidaridad construida entre generaciones.

Pérez Cuéllar agradeció la presencia y apoyo de funcionarios, regidores, empresarios, comerciantes, clubes de motociclistas y ciudadanía en general que se suman año con año.

El director de Protección Civil, Sergio Rodríguez, agradeció el respaldo constante de la comunidad que hace posible la continuidad de esta campaña, señalando que al momento de entregar bicicletas y juguetes se puede ver reflejada la ilusión y felicidad de los pequeños.

Jorge Ignacio Puentes, comandante de Bomberos, comentó que esta bella tradición se remonta a 1939, cuando el comandante Leonardo Solís Barraza atendió la petición de varios niños que buscaban un regalo. Aunque no contaba con juguetes, les pidió regresar después y logró entregarles obsequios, dando origen a la campaña que actualmente forma parte del espíritu social de la ciudad.

El evento concluyó con el encendido del árbol navideño, simbolizando oficialmente el inicio de esta edición de Santa Bombero.

En la ceremonia de arranque también estuvieron presentes Santaclós Bombero y Bombocán, personajes representativos del Cuerpo de Bomberos; así como la síndica Ana Carmen Estrada García; la coordinadora de la Comisión de Ecología, Fernanda Ávalos; y Arturo Rivera, coordinador general de Seguridad Vial.