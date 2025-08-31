La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio el banderazo de salida a un plan nacional para combatir los baches, un problema que en muchas entidades preocupa incluso más que la inseguridad. Durante el anuncio, la mandataria reconoció que se trata de un reto que requerirá una inversión inicial de 17 mil millones de pesos, destinados principalmente a la compra de máquinas de bacheo con fresadoras.

Cuando se hacen encuestas, la gente habla de varios problemas que le afectan, pero en muchos estados de la república, aunque se pensaría que la gente diría que el principal problema es la seguridad, no, la gente dice: bacheo, arreglo de caminos, arreglo de calles, arreglo de carreteras”, expresó la Presidenta.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi (2024), el 81.7% de la población señaló a los baches como el principal problema en sus colonias, por encima de la falta de agua potable (61.1%) y la carencia de alumbrado público (56.5%).

Ante esta demanda ciudadana, Sheinbaum aseguró que su objetivo es que para mediados de 2026 se logre una primera rehabilitación integral de las carreteras federales:

En algunos casos será repavimentación profunda.

En otros, acciones específicas de bacheo.

La estrategia contempla el uso de trenes de bacheo, adquiridos directamente por el Gobierno Federal para reducir costos y no depender totalmente de contratistas privados.

“Este programa tiene el objetivo de dejar al cien todas las carreteras federales de nuestro país”, aseguró Sheinbaum.

El secretario de Infraestructura, Jesús Esteva, detalló que:

Ya se han invertido 15 mil 400 millones de pesos en trabajos de bacheo.

Se planea una inversión adicional de 16 mil 924 millones de pesos para comprar 152 máquinas nuevas.

Actualmente se cuenta con 30 trenes de bacheo en proceso y la meta es que al final del próximo año cada estado tenga al menos uno.

Con esta medida, el Gobierno busca:

Reducir los costos de mantenimiento de carreteras.

Disminuir accidentes relacionados con baches.

Mejorar la conectividad y seguridad vial.

Responder a una de las demandas más recurrentes de la ciudadanía.

El evento contó con la presencia de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, quien respaldó la iniciativa.

ElImparcial