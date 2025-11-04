La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) dio inicio a las Jornadas de Integridad y Anticorrupción 2025, en coordinación con el Gobierno del Estado, con el objetivo de fortalecer la cultura de la responsabilidad, la transparencia y la ética en el servicio público.

El jefe del Departamento Antisoborno de la SSPE, Jesús Alejandro Contreras Natividad, informó que las jornadas constan de dos etapas. La primera, desarrollada este día, consistió en un taller de anticorrupción y transparencia, impartido por el licenciado Alejandro Razo, representante de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Durante la capacitación participaron más de 98 elementos operativos, quienes reforzaron sus conocimientos sobre la rendición de cuentas y la responsabilidad en el desempeño de sus funciones, en cumplimiento a las instrucciones del secretario Gilberto Loya Chávez, quien ha enfatizado la importancia de la integridad como eje central del servicio policial.

“Estas jornadas son un paso firme hacia la consolidación de una corporación más ética, transparente y comprometida con la ciudadanía”, destacó Contreras Natividad.

La segunda etapa de estas jornadas continuará mañana con el tema “Cultura de la Legalidad”, donde se abordarán los principios y valores que deben guiar la actuación policial en beneficio de la sociedad.

Con acciones como estas, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma su compromiso con la construcción de instituciones sólidas y confiables, guiadas por la transparencia y el respeto a la ley, porque con seguridad damos resultados.