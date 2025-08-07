Aplican dosis a estudiantes y personal de la universidad. La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) inició la campaña de vacunación contra el sarampión a estudiantes, docentes y personal que labora en la institución.

De acuerdo con Ana Rascón, directora de las carreras de Áreas de la Salud (Paramédico, Protección Civil y Fisioterapia), se estima aplicar cuatro mil biológicos para inmunizar a la comunidad universitaria menor a 50 años.

“Tenemos un estimado de cuatro mil dosis, sin embargo, pensamos que se puede ampliar un poquito la cobertura. Va a ser hasta la última persona de la comunidad universitaria que requiera vacunarse”, dijo Rascón.

Para la campaña, alumnos de la carrera de Paramédico y Protección Civil, que fueron capacitados por la Jurisdicción Sanitaria, conformaron una brigada de equipos de vacunación y se desplegaron en los edificios de la UTCJ, donde comenzaron a aplicar las dosis. Mientras aplicaba la dosis a sus compañeros de la UTCJ, Brenda Ordaz, alumna de la carrera de Protección Civil, dijo sentirse orgullosa y emocionada por formar parte de la campaña de vacunación.

“Me siento muy contenta de poder contribuir con esto, al hacer que más personas puedan prevenir esta enfermedad”, señaló la estudiante.

De acuerdo con la directora de las carreras de Salud, Ana Rascón, el operativo de vacunación continuará hoy en el turno vespertino a partir de las 3:00 de la tarde, y la dinámica continuará de la misma manera hasta el viernes 8 de agosto.