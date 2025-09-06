Inicio » Inician trabajos en Palacio Nacional para el 15 de septiembre; Sheinbaum dará su primer Grito
Nacional

Inician trabajos en Palacio Nacional para el 15 de septiembre; Sheinbaum dará su primer Grito

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

Para que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dé su primer grito de Independencia la noche del próximo 15 de septiembre, trabajadores alistan todo lo necesario en Palacio Nacional.

Este viernes se observaron diversos trabajos con grúas en el balcón principal de Palacio Nacional, donde la Mandataria federal arengará los nombres de los héroes y heroínas patrias, además que hará sonar la campana de Dolores.

Aunque el 16 de septiembre es la fecha oficial en que se celebra la Independencia de México, desde 1896 se han comenzado los festejos la noche del día 15, con una verbena que se realiza en el Zócalo con miles de personas.

A 10 días de que dé su primer Grito de Independencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que ya lo está ensayando, y aseguró que la ceremonia en Palacio Nacional “será muy austera”.

banner

En su mañanera de este viernes 5 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que no habrá conferencia ese día en el Salón Tesorería.

“El 15 yo creo que no les voy a dar vacaciones, 15 de septiembre. Hasta la noche nos vemos”, dijo.

“Es una ceremonia muy austera aquí en Palacio, y bueno, más importante que celebrar nuestra Independencia”, agregó la titular del Ejecutivo federal.

ElUniversal

You Might Also Like

You may also like

Inicia piloto en Telcel, Movistar y AT&T para registro de usuarios de...

Aparece sano y salvo síndico de Aguaruto, Sinaloa; había sido secuestrado el...

Declina Fernández Noroña protección personal

Pide Ricardo Monreal serenidad a su hermano Saúl por candado antinepotismo en...

Muere hombre alcanzado por un rayo dentro de su vivienda de lámina...

Critica Noroña a comuneros de Tepoztlán tras polémica por su casa: “Quiero...

Juárez noticias All Right Reserved.