Para que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dé su primer grito de Independencia la noche del próximo 15 de septiembre, trabajadores alistan todo lo necesario en Palacio Nacional.

Este viernes se observaron diversos trabajos con grúas en el balcón principal de Palacio Nacional, donde la Mandataria federal arengará los nombres de los héroes y heroínas patrias, además que hará sonar la campana de Dolores.

Aunque el 16 de septiembre es la fecha oficial en que se celebra la Independencia de México, desde 1896 se han comenzado los festejos la noche del día 15, con una verbena que se realiza en el Zócalo con miles de personas.

A 10 días de que dé su primer Grito de Independencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que ya lo está ensayando, y aseguró que la ceremonia en Palacio Nacional “será muy austera”.

En su mañanera de este viernes 5 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que no habrá conferencia ese día en el Salón Tesorería.

“El 15 yo creo que no les voy a dar vacaciones, 15 de septiembre. Hasta la noche nos vemos”, dijo.

“Es una ceremonia muy austera aquí en Palacio, y bueno, más importante que celebrar nuestra Independencia”, agregó la titular del Ejecutivo federal.

ElUniversal