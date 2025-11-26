Con la convicción de que la educación es la herramienta más poderosa para proteger a niñas, niños y adolescentes, la diputada local Xóchitl Contreras presentó una iniciativa para reformar la Ley Estatal de Educación de Chihuahua, con el propósito de establecer la obligatoriedad de impartir contenidos formativos orientados al respeto a la vida, la responsabilidad personal y el desarrollo humano, desde secundaria hasta educación media superior.

La legisladora explicó que esta reforma busca que las y los jóvenes reciban una formación integral que incluya biología, desarrollo humano, responsabilidad personal, valores familiares y convivencia respetuosa, a fin de que puedan tomar decisiones informadas y responsables en una etapa crucial de su vida.

La diputada señaló que Chihuahua enfrenta cifras preocupantes en materia de embarazo en adolescente, abandono escolar y violencia, con miles de niñas y adolescentes embarazadas cada año, situación que limita su futuro, afecta su salud y compromete su educación.

Recordó que, tan solo en 2024, el estado registró 3,177 nacimientos en madres de entre 10 y 17 años, más de 460 casos documentados por el DIF del estado en los primeros nueve meses del año y una tasa de embarazo adolescente por encima de la media nacional.

Destaco la urgencia de que la educación vaya más allá de memorizar contenido. Necesitamos una formación que les enseñe a valorarse, a respetar su cuerpo, a conocer su biología, a tomar decisiones con responsabilidad y a entender el valor de la familia y de la vida.

Subrayó que la reforma no elimina contenidos científicos ni modifica los planes actuales, sino que incorpora herramientas pedagógicas que fortalezcan la formación emocional, ética y social de los jóvenes.

Se trata —expuso— de cumplir con lo que ya establecen la Constitución Federal y la Constitución del Estado: educar con respeto a la dignidad humana, fortalecer la convivencia, promover la cultura de paz y favorecer el desarrollo integral de cada estudiante.

La diputada destacó que esta iniciativa ayudará a:

Prevenir embarazos en adolescentes.

Reducir conductas de riesgo.

Disminuir violencia y abuso.

Fortalecer la autoestima y la toma de decisiones.

Garantizar que cada joven tenga acceso a información veraz y útil para su vida.

Finalmente, Xóchitl Contreras reiteró que su iniciativa nace del compromiso con las familias chihuahuenses y del firme interés de construir un entorno más seguro, más informado y más humano para las nuevas generaciones.