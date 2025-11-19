El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), realizó el arranque oficial del programa “Juntos Construimos” en la Escuela Primaria Estatal Benito Juárez, una estrategia que busca mejorar la infraestructura de los planteles educativos en Juárez.

El programa incluye la intervención en 134 escuelas de la frontera, en beneficio de más de 47 mil niñas, niños y adolescentes.

El representante de la gobernadora Maru Campos en Juárez, Carlos Ortiz, señaló que a través de estos materiales se busca impulsar el desarrollo educativo en la región mediante la renovación y el equipamiento de los planteles escolares, garantizando espacios óptimos, seguros y funcionales que favorezcan la formación integral de las y los estudiantes.

Florencio Peña, delegado del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife) en la Zona Norte, detalló que las entregas de estos apoyos se desarrollarán durante las próximas dos semanas, con el fin de cubrir en su totalidad las escuelas programadas dentro de esta etapa.

En esta ocasión se vieron beneficiados siete planteles, entre ellos: la Primaria Estatal Benito Juárez, la Secundaria 3084, Club de Leones 2338, la Secundaria General 7, la Primaria José Vasconcelos, la Primaria Modesto Arizpe y la Primaria Margarita Maza de Juárez.

La entrega incluye materiales que mejoran la calidad de estancia de estudiantes y docentes, como aires evaporativos, calentones, mesas de trabajo, butacas, pizarrones, impermeabilizante y pintura.