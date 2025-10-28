El director ejecutivo de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, Sergio Nevárez, supervisó los trabajos finales de la obra integral realizada en la calle Lerdo.

Aunque la vialidad ya se encuentra abierta al tránsito vehicular desde el sábado, el titular del organismo informó que aún se realizan mejoras complementarias para garantizar la durabilidad de los trabajos.

“Estamos supervisando la entrega de la carpeta, nos faltan algunos detalles le vamos a meter señalización de última generación para que dure mucho tiempo, por ejemplo, la pintura plastificada para que dure años y años sin cambiarse le vamos a levantar todas las alcantarillas y vamos a reparar todas las banquetas que resultaron afectadas”, señaló.

La obra contempló la reposición de 2 mil 750 metros de tubería de agua potable y 3 mil metros lineales de drenaje sanitario, así como el bacheo de más de 2 mil metros y la aplicación de 5 mil 700 metros cuadrados de pavimento nuevo a lo largo de la vialidad con una inversión total de 43 millones de pesos.

