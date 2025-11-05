La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de Justicia Cívica, llevó a cabo la instalación de la feria de servicios en las instalaciones de la Subsecretaría de Movilidad, donde, de manera conjunta se presentaron 3 eventos; Programa Juguetón, Circuito de Salud y Feria de Seguros.

El evento dio inicio durante la mañana de este miércoles y fue planeado para estar activo durante el resto del día, con el objetivo de involucrar a la ciudadanía e impulsar una movilidad más segua en Chihuahua, sin embargo, el programa Juguetón estará activo lo que resta del año.

“Con mucho orgullo promovemos este tipo de eventos que son siempre en beneficio de la sociedad, promoviendo una cultura vial y por supuesto los valores rectores de Justicia Cívica”, indicó Sarahí Lucio, titular de Justicia Cívica.

EL programa Juguetón consiste en la recepción de juguetes, a cambio de desbloquear la licencia de conducir a aquellos conductores que fueron detenidos en primer y segundo grado de ebriedad. Esta actividad, se ha realizado en años anteriores y presenta resultados en la obtención de juguetes, los cuales posteriormente, son obsequiados a casas hogares y a infancias en situación vulnerable.

Por otro lado, el circuito de salud, consta de módulos para realizar revisiones y chequeos médicos generales, tales como tensión arterial, glucosa, y diagnósticos, entre otros.

Finalmente, la Subsecretaría de Movilidad realizó la invitación a distintas aseguradoras, quienes mostraron su oferta a la ciudadanía para garantizar un manejo seguro y con respaldo legal en el caso de algún accidente, y con ello, blindar a la población en caso de ser necesario.

En la Secretaría de Seguridad Pública del Estado nos importa tu seguridad, a través de acciones cruciales en favor de la movilidad segura, lo cual también es una iniciativa del titular de la Policía del Estado, Gilberto Loya, porque, con seguridad, damos resultados.