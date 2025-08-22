La Dirección de Limpia instaló cuatro nuevos Puntos Limpios en distintos sectores de la ciudad.

Los nuevos espacios quedaron ubicados en Praderas de Henequén, entre las calles Praderas de la Laguna y Francisco González Bocanegra, a un lado del parque, así como en la colonia Castillo Peraza, en la calle Fernando Villalobos S. y bulevar Manuel Talamás Camandari.

También se colocó en el fraccionamiento Horizontes del Sur, en la calle Domingo García Ramos, entre Emilia Galindo Téllez y Arquitecto Adamo Boari, a un costado del parque Domingo García Ramos, además del Parque de la Familia, entre las calles Laguna de Tamiahua y Canal de la Mancha.

El director de Limpia, Gibran Solís, destacó que con estas acciones se busca acercar más alternativas a los juarenses para el manejo responsable de la basura.

La instalación de estos Puntos Limpios responde a la necesidad de ofrecer a la ciudadanía lugares seguros y accesibles para depositar sus residuos. Con ello no solo contribuimos a mantener limpia la ciudad, sino que fomentamos la participación de todos en el cuidado del entorno”, señaló el funcionario.

Hizo un llamado a la comunidad para hacer uso correcto de los Puntos Limpios y evitar dejar desechos fuera de los contenedores, ya que estas acciones fortalecen el esfuerzo conjunto por una ciudad más ordenada y sustentable.