Inicio » Instalan cuatro nuevos Puntos Limpios para la disposición final de objetos que un camión de la basura no se lleva
Ciudad Juárez

Instalan cuatro nuevos Puntos Limpios para la disposición final de objetos que un camión de la basura no se lleva

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Dirección de Limpia instaló cuatro nuevos Puntos Limpios en distintos sectores de la ciudad.

Los nuevos espacios quedaron ubicados en Praderas de Henequén, entre las calles Praderas de la Laguna y Francisco González Bocanegra, a un lado del parque, así como en la colonia Castillo Peraza, en la calle Fernando Villalobos S. y bulevar Manuel Talamás Camandari.

También se colocó en el fraccionamiento Horizontes del Sur, en la calle Domingo García Ramos, entre Emilia Galindo Téllez y Arquitecto Adamo Boari, a un costado del parque Domingo García Ramos, además del Parque de la Familia, entre las calles Laguna de Tamiahua y Canal de la Mancha.

El director de Limpia, Gibran Solís, destacó que con estas acciones se busca acercar más alternativas a los juarenses para el manejo responsable de la basura.

banner

La instalación de estos Puntos Limpios responde a la necesidad de ofrecer a la ciudadanía lugares seguros y accesibles para depositar sus residuos. Con ello no solo contribuimos a mantener limpia la ciudad, sino que fomentamos la participación de todos en el cuidado del entorno”, señaló el funcionario.

Hizo un llamado a la comunidad para hacer uso correcto de los Puntos Limpios y evitar dejar desechos fuera de los contenedores, ya que estas acciones fortalecen el esfuerzo conjunto por una ciudad más ordenada y sustentable.

You Might Also Like

You may also like

Caen padre e hijo en posesión de armas de fuego en la...

Asesinan a dos a bordo de auto estacionado en el fraccionamiento Complejo...

Trabaja mañana la J+ en conexión de línea de agua potable en...

Encuentran a masculino ahogado en alberca del Deportivo De´Martlub

Sanciona Municipio a yonque que invadió parque y vía púbica

Registra la J+ incremento de usuarios que cumplen con sus pagos; buscan...

Juárez noticias All Right Reserved.