Instalan en el Zócalo capitalino decoración alusiva a la Revolución Mexicana

Este año la luminaria cuenta con la figura de Petra Herrera, referente de la participación de las mujeres en la Revolución.

Además, presenta magueyes y hojas de laurel incrustadas en banderas tricolor, como un símbolo de fortaleza y triunfo, informaron autoridades de la Ciudad de México.

La decoración fue montada por personal de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse) en el acceso de la calle 20 de Noviembre.

La figura está elaborada con luces led y materiales reciclables.

ElUniversal

