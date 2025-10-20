Inicio » INSTALARÁ LA J+ SIETE VÁLVULAS NUEVAS MAÑANA
by Salvador Miranda
-Mejorarán servicio de agua potable en colonias Mayorca y Córdova Américas

Con el fin de mejorar el servicio de agua potable en colonias como Córdova Américas y Mayorca, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (J+) instalará este martes 21 de octubre siete válvulas que ayudarán a sectorizar la tubería para tener mejor control de la red.

Los trabajos se realizarán de las 8:00 de la mañana a las 4:00 de la tarde en las calles Río de Plata, Río Paraná, Río Yaqui, Río Columbia, Río Nilo, Del Pinar y Del Palmar, en sus cruces con la avenida Adolfo López Mateos, por lo que se recomienda extremar precauciones.

El fin de instalar estas válvulas nuevas es continuar con el plan de sectorización de la red de agua potable, en este caso en el distrito de operación número cinco de la J+, lo cual permitirá tener mejor control de la red, mejorar la presión de agua y evitar la suspensión del servicio al momento de una fuga o emergencia.

Durante ocho horas, la J+ estará trabajando en la instalación de las válvulas, por lo que se recomienda conducir con precaución en la zona, atender la señalización en las calles intervenidas, pero también, se pide a los vecinos del sector realizar el acopio de agua suficiente para cubrir las necesidades más apremiantes, ya que las obras generarán durante el día baja presión o suspensión total del servicio en las colonias Córdova Américas y Mayorca.

La J+ se encuentra trabajando a diario en la mejora de las redes de agua potable y drenaje para ofrecer y garantizar un servicio de calidad a todos los usuarios de la ciudad.

