El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el martes (18.11.2025) con revocar la licencia de transmisión de la cadena ABC, exasperado por las preguntas de una periodista sobre los negocios de su familia en Arabia Saudita y el escándalo de Jeffrey Epstein.

La corresponsal de ABC News, Mary Bruce, interrogó en el Despacho Oval a Trump y a su invitado, el príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán, cuya responsabilidad había sido señalada por los servicios de inteligencia estadounidenses en el asesinato en 2018 del periodista Jamal Khashoggi.

“¿Es apropiado, señor presidente, que su familia haga negocios en Arabia Saudita mientras usted es presidente? ¿Es un conflicto de intereses?”, inquirió Bruce, citada por la agencia francesa AFP.

El promotor saudita Dar Global anunció el lunes una nueva asociación en Maldivas con la Organización Trump, dirigido desde 2016 por Donald Junior y Eric Trump, pero su padre sigue siendo accionista a través de un fideicomiso.

“Y su alteza real, los servicios de inteligencia estadounidenses concluyeron que usted orquestó el brutal asesinato de un periodista. Las familias de las víctimas del 11 de septiembre están furiosas de que usted esté aquí en el Despacho Oval. ¿Por qué los estadounidenses deberían confiar en usted?”, añadió, mientras Trump le preguntaba para quién trabajaba.

“ABC noticias falsas. Una de las peores en el rubro”, interrumpió el mandatario, cortante, y negó cualquier conflicto de intereses. “No tengo nada que ver con los negocios de mi familia. Me alejé de eso”, aseguró Trump.

“Le diré algo. Creo que se le debería retirar la licencia (de transmisión) a ABC, porque sus noticias son falsas y erróneas”, continuó.

El mandatario amenazó con revocar la licencia de la cadena ABC y llamó “cerdita” a la correponsal de la agencia Blooberg, en episodios que generaron crícas del gremio.El enfrentamiento tiene lugar después de que el presidente llamara “cerdita” a otra reportera el viernes pasado, cuando ella le preguntó sobre Epstein. El caso se viralizó en redes este martes y provocó el repudio de varios periodistas, según refirió la agencia española EFE.

Catherine Lucey, corresponsal en la Casa Blanca de la agencia Bloomberg, abordaba a Trump en el avión presidencial sobre la desclasificación de los documentos del caso del pederasta Jeffrey Epstein cuando el republicano le ordenó que se callara.

“Silencio. Silencio, cerdita”, respondió Trump apuntando con el dedo a la reportera, quien le cuestionó por sus evasivas sobre el caso Epstein si los documentos no contienen “nada incriminatorio” contra él.

Jake Tapper, uno de los presentadores estrella de la cadena CNN, calificó la actitud del presidente de “repugnante y completamente inaceptable”. La expresentadora de Fox News, Gretchen Carlson, también tachó el comentario de “repugnante y degradante”.

DW