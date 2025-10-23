La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, realizará este viernes 24 de octubre, trabajos de conexión a la red general del pozo 270.

Las labores se realizarán de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde del viernes, en el carril derecho de la calle rosa del desierto, en sentido de sur a norte.

En consecuencia, se impactará la prestación del servicio en el fraccionamiento Montevalle Residencial y zonas aledañas.

A los guiadores que circulan por la zona, se les exhorta a manejar con precaución o buscar vías alternas, mientras que a los habitantes del sector se les recomienda el almacenamiento de agua para las necesidades más apremiantes.