INTEGRARÁ LA J+ UN POZO A LA RED GENERAL DE AGUA POTABLE

by Salvador Miranda
La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, realizará este viernes 24 de octubre, trabajos de conexión a la red general del pozo 270.
Las labores se realizarán de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde del viernes, en el carril derecho de la calle rosa del desierto, en sentido de sur a norte.
En consecuencia, se impactará la prestación del servicio en el fraccionamiento Montevalle Residencial y zonas aledañas.
A los guiadores que circulan por la zona, se les exhorta a manejar con precaución o buscar vías alternas, mientras que a los habitantes del sector se les recomienda el almacenamiento de agua para las necesidades más apremiantes.

