Durante la Trigésimo Séptima reunión de la Mesa Interinstitucional contra la Tala Clandestina, celebrada en el Palacio de Gobierno, se acordó poner en marcha la tercera campaña para la Denuncia Anónima en el estado de Chihuahua.

Dicha campaña se realiza con la participación de autoridades municipales, estatales y federales, por medio de la colocación de carteles y espectaculares, así como en espacios que brindan los medios de comunicación.

En esta ocasión, se pondrá énfasis en que la tala ilegal de los bosques pone en riesgo a las comunidades y pueblos originarios y que acelera el cambio climático. Además, la difusión se realiza en el idioma español y en los dialectos odami y ralámuli.

En los carteles y posters que son colocados a lo largo y ancho del estado, se invita a denunciar de manera anónima, a través de los números telefónicos: 627 522-85-85 y 614 420-04-53.

La campaña anterior se denominó “Héroes” y se invitaba a proteger el bosque, mientras que en la primera se llamó a denunciar la tala ilegal mediante la denuncia anónima.

En la Mesa de Trabajo, coordinan esfuerzos el Gobierno del Estado de Chihuahua, la Fiscalía General del Estado, la Agencia Estatal de Investigación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional Forestal, Fiscalía General de la República, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado, Secretaría de Gobernación, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas de Chihuahua.