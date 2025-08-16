A través de un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y la Guardia Nacional en Ciudad Juárez, fue detenido Daniel Iván V. C., de 25 años de edad, a quien se le aseguraron dos envoltorios con un total de 933 gramos de hierba con las características propias de la marihuana.

La intervención encabezada por el Grupo Especial de Detectives, se efectuó durante la noche del pasado 14 de agosto en la colonia Gladiolas, durante recorridos de vigilancia y disuasión del delito.

Los agentes detectaron a dos hombres junto a un vehículo Lincoln 2017 con un paquete rectangular; al notar la presencia policial, ambos intentaron huir a pie.

Tras una breve persecución, se logró la captura de Daniel Iván, a quien se le realizó una inspección. Al revisar el vehículo, se encontraron los dos envoltorios plásticos que contenían la presunta sustancia ilícita.

El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para las investigaciones correspondientes. La SSPE refrenda su compromiso con la seguridad ciudadana, con acciones permanentes contra la delincuencia.