Sean “Diddy” Combs, actualmente recluido en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, habría sido víctima de un intento de asesinato dentro de su celda, según informó un amigo cercano del rapero.

Charlucci Finney relató al Daily Mail que Combs despertó una noche con un cuchillo improvisado presionado contra su garganta. Un guardia intervino a tiempo, evitando que el ataque pasara a mayores.

El presunto agresor, otro interno del penal, fue enviado a confinamiento solitario. Diddy sufrió heridas leves, atendidas por personal médico sin requerir hospitalización.

El hecho ha generado preocupación por la seguridad en las prisiones federales, especialmente en el caso de reclusos de alto perfil. El abogado del artista, Brian Steel, confirmó el ataque durante una audiencia judicial y solicitó reforzar las medidas de protección.

Diddy cumple una condena de 50 meses por violar la Ley Mann, que prohíbe el transporte de personas con fines de prostitución. Aunque se declaró culpable, su defensa ha apelado la sentencia argumentando riesgo para su vida y condiciones inseguras en el penal.

El intento de ataque añade un nuevo episodio a la caída del productor, que pasó de ser un ícono del hip-hop a protagonista de uno de los juicios más mediáticos de los últimos años.