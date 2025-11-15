Inicio » Intentó asesinar a una pareja y sus dos hijos; es detenido
Chihuahua

Intentó asesinar a una pareja y sus dos hijos; es detenido

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Jesús Gilberto A.J., por delito de homicidio calificado en grado de tentativa, cometido a una pareja y sus dos hijos.

La orden judicial fue girada por una Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, a solicitud del agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Daños, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, bajo la causa penal 3723/2025.

De acuerdo a las investigaciones ministeriales, el día 17 de septiembre de 2025, las víctimas acudieron a recibir un dinero, cuando fueron atacados por Jesús Gilberto A. G., y diversos imputados, que dispararon con arma de fuego a las dos personas adultas, quienes resultaron lesionadas.

Los agresores les dispararon en 16 ocasiones más a las víctimas, pero estas lograron huir y pedir ayuda en las oficinas de la Fiscalía.

