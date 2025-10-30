Una embarcación que no cuenta con bitácora de viaje fue interceptada por elementos navales, los cuales descubrieron que llevaba a 28 personas del sexo masculino, la mayoría de ellos menores de edad, por lo que estos fueron trasladados al puerto de Topolobampo, donde se espera que autoridades federales los reciba.

De acuerdo a las versiones que se conocen, en una inspección de rutina en mar abierto, el personal naval procedió a una inspección de rutina al no tener conocimiento de la trayectoria y el motivo del viaje de la embarcación pequeña.

Aun cuando no se ha dado a conocer el sitio exacto de donde fue interceptada la embarcación ni del puerto donde zarpo, los datos que han surgido son que esta está por arribar al puerto de Topolobampo, en el municipio de Ahome, donde se concentraron los cuerpos de auxilio.

Se desconoce hasta el momento la procedencia de la embarcación y la nacionalidad de las 28 personas, la mayoría de ellos entre los 15 y los 17 años, por lo que se espera que la Fiscalía General de la República (FGR) lo documente.

ElUniversal