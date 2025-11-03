TOKIO — El problema es universal: quedarse dormido mientras se ven videos o memes en el teléfono, solo para que el dispositivo termine golpeando la cara. Para resolver este inconveniente cotidiano, el inventor japonés Kazuya Shibata desarrolló un accesorio tan simple como ingenioso.

Se trata de un escudo protector que se despliega automáticamente antes de que el teléfono caiga sobre el usuario. De esa forma, si alguien se queda dormido con el dispositivo en las manos, el sistema evita el impacto directo en la nariz o los ojos.

Aunque parezca un invento menor, responde a una costumbre cada vez más extendida: el uso del smartphone en la cama. Estudios recientes indican que más del 80% de las personas en América y Europa utiliza el teléfono antes de dormir, aumentando el riesgo de estos pequeños accidentes nocturnos.

“El objetivo es poder usar el teléfono sin preocupaciones antes de dormir”, explicó Shibata, quien es conocido por sus creaciones excéntricas y humorísticas. Sin embargo, este invento podría tener un mercado real, especialmente entre los usuarios que no pueden desprenderse de sus dispositivos ni al final del día.

Por ahora, el escudo anticaídas solo existe como prototipo, mostrado por el inventor en redes sociales. Tal vez una solución más práctica sería simplemente dejar el teléfono sobre la mesa de noche antes de cerrar los ojos.