El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) indaga la manera en que elementos de la Policía Municipal de Uruapan abatieron al homicida del alcalde Carlos Manzo Rodríguez.

El mandatario estatal recordó que al momento del ataque, Manzo se encontraba resguardado por un primer círculo conformado por ocho elementos municipales seleccionados por él mismo; fueron dichos oficiales los que, tras el atentado, dieron un disparo al menor de edad responsable, quien fue identificado como Víctor Manuel Ubaldo.

“Se está investigando también el por qué del abatimiento en el lugar del homicidio, porque lo detienen y momentos después hay un forcejeo, un solo disparo que abate al homicida, la Fiscalía está investigando todo este tema y algo fundamental es, porque seguros estamos que es un tema de delincuencia organizada, es establecer qué célula fue y cuál fue el motivo real, específico para arrebatarle la vida y atentar contra el alcalde”, señaló.

Dijo que ninguna línea de investigación ha sido descartada, incluso la posibilidad de que sea un crimen político, pues la FGE continúa con las investigaciones sobre el móvil del crimen.

“La motivación del homicidio es muy importante, así como haber identificado al homicida qué es menor de edad. La fiscalía está haciendo un trabajo muy serio, responsable, la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Omar García Harfuch y sus áreas de inteligencia”, concluyó.

