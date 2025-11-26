Las Bases de Operación Interinstitucional desplegadas en el municipio de Guachochi, atendieron un reporte sobre un enfrentamiento entre civiles armados, ocurrido la noche de ayer lunes en la cabecera municipal.

En atención a dicho reporte, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en conjunto con miembros del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, realizaron un despliegue operativo en el mencionado lugar.

Como resultado de la intervención, hasta este momento se aseguró una pick up marca Ford, línea F150, modelo 2013 de color gris, con impactos producidos por proyectil de arma de fuego.

Dicho vehículo cuenta con reporte de robo interpuesto el 20 de octubre del presente año en la ciudad de Chihuahua, estaba abandonado en la calle Emiliano Zapata, de la colonia Los Pinos.

Asimismo, en la calle Pascual Orozco, Policías Investigadores aseguraron un fusil calibre 7.62×39, abastecido con tres cartuchos, así como un chaleco táctico de color negro.

Lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur para las investigaciones correspondientes.

En tanto, las autoridades mantienen las acciones de seguridad y de búsqueda de indicios del evento armado, ubicar a los probables responsables, y así como para reestablecer el orden y la paz.