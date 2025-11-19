El próximo 29 de noviembre se proyectará en la Plaza de la Mexicanidad el primer concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes, como parte de la estrategia nacional del Gobierno de la República por la Paz y Contra las Adicciones, impulsando los espacios de arte y la convivencia en la comunidad.

Este encuentro, que celebra al Divo de Juárez en la ciudad que lo vio nacer como leyenda, se proyectará a las 19:00 horas de ese día con entrada gratuita para los fronterizos, dijo el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, quien invitó a todos a este concierto.

Este es un evento coordinado por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Cultura, el Gobierno Municipal de Juárez, el Museo Juan Gabriel y Netflix, comentó el edil.

Los asistentes disfrutarán la inolvidable velada de 1990 en la que el Divo de Juárez hizo historia con su primera presentación acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional.

Comentó que la proyección incluye tomas nunca antes vistas del archivo personal de Alberto Aguilera Valadez que forman parte del documental de Netflix “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”.

Recientemente se vivió una noche memorable en el Zócalo de la Ciudad de México y ahora los fronterizos podrán disfrutar del gran espectáculo de quien sigue estando presente en el corazón de los juarenses.

El presidente municipal invitó a las y los fans a sumarse compartiendo en redes sociales sus recuerdos, fotografías y memorias en un video no mayor a 30 segundos con los hashtags: #JuanGabrielesJuárez #BellasArtesenJuárez #DelZócaloaCiudadJuárez