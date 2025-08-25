Se tiene una bolsa de 300 mil pesos en premios para los ganadores

La J+ invita a su carrera pedestre 2025 “Corre conmigo”, de tres y 10 kilómetros, la cual tiene como objetivo principal concientizar sobre el ahorro del agua, pero también incentivar la cultura física, por lo que se cuenta con una bolsa de 300 mil pesos en premios para los ganadores de esta edición.

Alejandro Ortega, coordinador de la Cultura del Agua de la J+, explicó que este encuentro deportivo, que se llevará a cabo la mañana del domingo 14 de septiembre en el eje vial Juan Gabriel, tiene como fin compartir el mensaje del cuidado del agua con las familias juarenses.

“Estamos haciendo una carrera por el cuidado del agua el 14 de septiembre a las ocho en punto arrancamos, va a haber carrera de tres kilómetros, bueno, es recreativo para que pueda venir toda la familia a caminar, trotar o correr; y ya tenemos una carrera competitiva de diez kilómetros, donde tenemos una bolsa para el primero, segundo y tercer lugar de 20 mil, 15 mil y 10 mil pesos en categoría varonil y femenil”, comentó Ortega.

En total, son 12 las categorías que serán premiadas en la carrera de 10 kilómetros, las cuales están divididas por edades, sexo, personas con alguna discapacidad y extranjeros.

Alejandro explicó que la inscripción tiene un costo de 200 pesos y se puede realizar en internet a través de la página web: https://jmasjuarez.pagosdigitales.com/Perfil/RunnersRegister o en ventanilla; los participantes recibirán el día de la carrera un kit con una playera, una gorra y una toalla.

La carrera iniciará a las 8:00 de la mañana en las oficinas centrales de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, en la calle Pedro N. García; de ahí la de tres kilómetros saldrá hacia el eje vial Juan Gabriel, mientras que la de 10 kilómetros saldrá hacia la calle Camino Viejo a San José para incorporarse a la avenida López Mateos y luego también unirse al eje vial Juan Gabriel, donde será la mayor parte del recorrido.