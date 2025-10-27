La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), a través del Programa de Mercadotecnia del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA), invita a la comunidad universitaria y al público en general a participar en el MERCAFEST 2025, bajo el lema “Despierta tu potencial”, los días 28 y 29 de octubre en el Auditorio 8 de Marzo del edificio X de este campus.

Este festival académico y creativo reunirá a docentes, estudiantes, emprendedores y especialistas en comunicación, innovación y negocios, con el objetivo de impulsar el talento joven y fortalecer la visión estratégica en el ámbito de la mercadotecnia contemporánea.

Durante dos días, los asistentes podrán disfrutar de conferencias, talleres, dinámicas interactivas y presentaciones virtuales a través de Microsoft Teams y Facebook, en las que se abordarán temas de actualidad como el storytelling, la mercadotecnia con causa social, la creatividad aplicada, y el emprendimiento en agencias de marketing.

Programa de actividades

Lunes 28 de octubre

Lugar: Auditorio 8 de Marzo, Edificio X – ICSA

9:00 a.m. – Big Media: Estrategias de mercadotecnia

Lic. Luis Fernando Rodríguez (Presencial / Teams / Facebook)

11:00 a.m. – De estudiante a CEO: Cómo emprender tu agencia de marketing

Mtro. Raúl Alberto Vázquez Sotelo y Dra. Gabriela Velasco

4:00 p.m. – Estrategias creativas

Mtra. Vanessa Alcázar (Teams / Facebook)

6:00 p.m. – Del guion a la pantalla: Storytelling que vende

Mtra. Victoria Naranjos (Edificio Y / Virtual Teams / Facebook)

Martes 29 de octubre

Lugar: Auditorio 8 de Marzo, Edificio X – ICSA

9:00 a.m. – Mercadotecnia y comunicación con causa social

Mtra. Susana Irlane Flores

11:00 a.m. – Bingo académico: Tecnicismos de merca

Mtro. Riestra, Mtra. Caballero y Dra. Velasco (Conexión Campus NCG)

1:00 p.m. – Mercadotecnia política

Mtro. Camilo Aguilera

6:00 p.m. – Creatividad numérica: La magia de las ecuaciones diferenciales en el marketing

Mtro. Francisco Salas y Mtra. Sonia Olvera

El MERCAFEST 2025 promete ser un espacio de aprendizaje, creatividad y networking para quienes buscan convertir sus ideas en estrategias reales de impacto. Con la participación de expertos locales y nacionales, este encuentro reafirma el compromiso de la UACJ con la formación integral de sus estudiantes y la vinculación con la sociedad.

La entrada es libre y abierta al público.

Algunas sesiones se transmitirán vía Microsoft Teams y Facebook Live para facilitar la participación de todos los interesados.