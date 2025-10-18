La Secretaría de Cultura, a través del Museo del Desierto Chihuahuenses (Mudech), en colaboración con el Ayuntamiento de Delicias, invita a artistas residentes de los municipios de Delicias, Meoqui, Rosales, Saucillo, Julimes, La Cruz, San Francisco de Conchos y Camargo, a participar en la segunda edición de la exposición colectiva “Árido”.

Con esta iniciativa se busca promover y difundir el trabajo artístico de la comunidad chihuahuense al democratizar y poner al alcance de la ciudadanía, la riqueza cultural de la región Conchos-San Pedro.

La convocatoria está abierta a artistas mayores de edad, quienes deberán presentar una obra por participante en las disciplinas de pintura, grabado y escultura. La exposición estará conformada por las primeras 80 piezas recibidas, sujetas a curaduría.

Los artistas interesados deberán dirigirse al Museo del Desierto Chihuahuense, ubicado en calle 7 Sur y avenida Nuestra Gente s/n, fraccionamiento Valle Verde, código postal 33093 en Delicias, Chihuahua.

Es necesario proporcionar la siguiente información al registrarse: nombre del autor, teléfono, domicilio, características y datos de la obra (dimensiones, año de realización y costo).

Se aceptarán piezas en todas las técnicas y modalidades dentro de las categorías de pintura, dibujo y grabado, en mediano y gran formato; los gastos de embalaje y traslado de las obras, así como la contratación de seguros, correrán por cuenta de los autores.

La entrega de obras se realizará en el museo con Alejandra Delgado, encargada de la recepción, hasta el 27 de octubre de 2025.

La inauguración de la exposición se llevará a cabo el 12 de noviembre a las 7:30 p.m. en el Mudech y permanecerá en exhibición hasta el 31 de enero de 2026.

Para más información, comunicarse al Mudech al teléfono (639) 125-04-52. Consultar el aviso de privacidad y protección de datos personales en: http://chihuahua.gob.mx/secretariadecultura.