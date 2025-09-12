La Dirección de Regulación Comercial invita a los interesados en vender sus productos durante la ceremonia del Grito de Independencia, el próximo lunes 15 de septiembre, para que tramiten los permisos correspondientes en esta dependencia.



“Se tendrán puestos de diversos giros, la mayoría serán de comida y se instalarán alrededor de 150 sobre la avenida Heroico Colegio Militar”, comentó el titular de la Dirección, Óscar Guevara.



Informó que estarán 20 inspectores de la dependencia revisando los tanques de gas de los puestos y mangueras, además que cuenten con extintores, así como con su permiso.



También dijo que se podrán vender banderas, sombreros, playeras, pero estará prohibida la venta de espuma, así como pirotecnia.



“Como requisito para los interesados se requiere la credencial de elector vigente, comprobante de domicilio, la constancia de que tomaron el curso de manejo de alimentos, análisis clínicos además de asignación de lugar”, agregó.



El funcionario indicó que como es un lugar más pequeño se limitarán los espacios.



Invitó a los interesados en adquirir el permiso o más información para que se acerquen a las oficinas de la dependencia ubicadas en calle Mauricio Corredor, en la Zona Centro, o llamando al número de teléfono 656-737-0460.