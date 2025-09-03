La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez hace una cordial invitación a la comunidad para asistir a la Tradicional Fiesta Mexicana 2025, que se llevará a cabo el próximo 15 de septiembre en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA), con entrada libre a partir de las 5:00 de la tarde

Este festejo se ha consolidado como un espacio cultural y de convivencia en el que se conmemora el 215 aniversario de la Independencia de México. Un hito histórico que inició el 16 de septiembre de 1810 y culminó con la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821.

Habrá antojitos mexicanos, artesanías y un espectáculo de lucha libre con más de 10 participantes. En el programa artístico se contará con las presentaciones de los grupos representativos UACJ: Mariachi Canto a mi tierra, Compañía de Danza folclórica, Ruidos Sonidos y otras Yerbas, grupo musical Zona Norte, Ensamble Coral VOCUME.

Asímismo, se llevara a cabo el protocolo del Grito de Independencia a cargo del rector, doctor Daniel Alberto Constandse Cortez junto con la participación de la Banda de Guerra y Escolta.

Dirección: Avenida del Charro #450