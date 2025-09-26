La diputada local por el Distrito 01, Yesenia Reyes, extendió una invitación a todas las mujeres rurales de la región noroeste para participar en la convocatoria “Mujer Rural Chihuahuense 2025”, impulsada por la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado.

Reyes, destacó que esta iniciativa representa una gran oportunidad para reconocer el esfuerzo, la dedicación y la fortaleza de las mujeres que día a día contribuyen al desarrollo del campo y de las comunidades rurales.

“Nuestras mujeres rurales son ejemplo de trabajo, perseverancia y amor por la tierra. Estoy convencida de que el talento y la valentía de las mujeres del distrito 01 se harán notar y pondrán en alto el nombre de la región noroeste en todo Chihuahua”, expresó la legisladora.

Finalmente, la diputada reiteró su compromiso de seguir respaldando las acciones que fortalezcan al sector rural y que brinden mayor visibilidad a las mujeres que, con su esfuerzo, sostienen una parte fundamental de la economía y la cultura de nuestro Estado.