El Gobierno del Estado invita a las y los chihuahuenses a asistir este 15 de septiembre a la Plaza del Ángel, a disfrutar en grande de la celebración por el 215 Aniversario del Inicio de la Lucha de independencia.

José Antonio Ferreiro y Pablo Canaán, director de Logística y asesor técnico de la Coordinación de Relaciones Públicas, respectivamente, dieron a conocer que las actividades inician desde las 17:00 horas, con la presentación de artistas locales.

Como parte de los preparativos para la noche mexicana, desde este martes se hicieron los cierres parciales de la calle Aldama para permitir el montaje del escenario.

El cierre total de la vialidad se hará a partir del próximo sábado 12 de septiembre, por lo que se recomienda a las y los chihuahuenses planificar traslados y tomar precauciones.

Ferreiro informó que el elenco artístico está integrado por las agrupaciones chihuahuenses Vodka, Los del Orden y la Fiera de Ojinaga, además del cantante Francisco Rey.

También se contará con talento de talla nacional como Aída Cuevas y para el cierre del evento, se tiene preparada la presentación de los cantantes Josi Cuen y Jorge Medina, que llegan a Chihuahua con su gira La Máquina del Tiempo.

Ferreiro explicó que los filtros de seguridad estarán en operación desde las 15:00 horas, para garantizar la tranquilidad e integridad de todas y todos los asistentes.

En punto de las 23:00 horas, la gobernadora Maru Campos encabezará el acto protocolario del Grito de Independencia de México desde el balcón de Palacio de Gobierno, posterior al cual se tiene preparado un espectáculo de pirotecnia, que tendrá cerca del doble de duración de los años anteriores.

Aclaró que para ninguna de las actividades se cuenta con reservaciones ni apartado de lugares previos y que solo habrá un área especial designada para personas con algún impedimento de movilidad, que estará ubicada entre avenida Venustiano Carranza y calle Libertad, que será atendida por personal de la Dirección de Grupos Vulnerables.

Para comodidad de la población se dispondrá de baños en puntos estratégicos para uso totalmente gratuito; así como dos para venta de alimentos, en calle Escorza entre Rectoría y Plaza Hidalgo, y sobre la calle 11 a un costado de las Fuentes Danzarinas.