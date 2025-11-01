La Secretaría de Turismo, a través del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) Chihuahua 2025, invita a la ciudadanía a disfrutar de las actividades que se desarrollarán este fin de semana en los municipios de Santa Isabel y Riva Palacio.

El 1 de noviembre se llevará a cabo la Ruta RGT en el municipio de Santa Isabel, evento que reunirá a más de 700 participantes apasionados por los vehículos todoterreno.

A bordo de ATV’s, UTV’s y motocicletas, los asistentes recorrerán senderos, pasos técnicos, paisajes y ríos característicos de la región.

El encuentro busca impulsar el turismo y la derrama económica local, además de promover los atractivos naturales y culturales del municipio mediante una experiencia de aventura responsable y segura.

El día 2 de noviembre, la emoción del ciclismo de montaña regresará a la localidad de San Andrés, Riva Palacio, con una nueva edición de La Huesuda MTB, competencia que años anteriores ha reunido a más de 600 ciclistas.

Los deportistas pondrán a prueba su resistencia en rutas de 65, 48 y 15 kilómetros, entre senderos, pendientes y caminos rurales que destacan por sus impresionantes paisajes.

El evento fomenta la convivencia, el espíritu deportivo y el turismo de naturaleza, consolidándose como una de las competencias más esperadas del calendario deportivo regional.

Para conocer más sobre las próximas actividades del FITA Chihuahua 2025, pueden seguir las redes oficiales: @fita.chihuahua y @TurismodeChihuahua.