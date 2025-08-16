Inicio » Invitan a evitar pagos en efectivo en el Bowi; recomiendan el uso de la tarjeta
Chihuahua

Invitan a evitar pagos en efectivo en el Bowi; recomiendan el uso de la tarjeta

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Operadora de Transporte (OTV), invita a las y los usuarios del Bowí a utilizar la tarjeta correspondiente del sistema, y evitar el uso de efectivo para ingresar a las estaciones y unidades.

Dicha credencial tiene un costo de 30 pesos y es el único método de pago autorizado para acceder al servicio.

La tarjeta general puede adquirirse en cualquiera de las máquinas expendedoras instaladas en cada estación.

En el caso de la tarjeta preferencial, destinada a estudiantes, personas adultas mayores, integrantes de pueblos originarios y personas con discapacidad permanente, puede tramitarse en los módulos de credencialización ubicados en:

banner

• Terminales Norte y Sur

• Estación Catedral

• Estación Juan Escutia

Se exhorta a las y los usuarios a que, en caso de detectar a personas que cobren en efectivo el acceso al servicio, lo reporten al BowíChat mediante un mensaje de WhatsApp al número (614) 512 9386.

El objetivo es contribuir a mantener la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema de transporte.

You Might Also Like

You may also like

Entrega Coesvi máquina adobera en Jiménez para apoyar a 70 familias en...

Inauguró PT su casa de enlace en la Sierra Tarahumara

Persiste Chihuahua en el liderazgo nacional en producción de nuez pecana

Localizan en Chihuahua a adolescente reportada desaparecida en Cuauhtémoc

Egresan más de 100 nuevos profesionales de la educación de la Upnech...

Rehabilitan más de 77 kilómetros de carreteras en la región centro-sur

Juárez noticias All Right Reserved.