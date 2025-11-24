Inicio » Invitan a Expo Artesanal 2025 en la Zona Centro
Invitan a Expo Artesanal 2025 en la Zona Centro

by Salvador Miranda
Del 21 de noviembre y hasta el 7 de diciembre se va a llevar a cabo la Expo Artesanal 2025 en la Zona Centro, por lo que invitan a la ciudadanía a que acuda.

Óscar Guevara, director de Regulación Comercial, dio a conocer que vienen expositores de diversas partes del estado de Chihuahua, del país, así cómo extranjeros.

“Los artesanos están instalados en el corazón de Ciudad Juárez y hasta el momento han tenido gran aceptación y sus ventas han sido buenas”, comentó.

Resaltó que la indicación por parte del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar es siempre apoyar a todos los comerciantes.

Por su parte, Reyes Ochoa, coordinador general de logística del evento, explicó que son una asociación de comerciantes de Chihuahua y en conjunto con Expo Marín, traen el proyecto en varias ciudades del país.

“Hay alrededor de 30 expositores artesanos de Oaxaca, Puebla, Guadalajara, Tlaxcala, Guerrero entre otras ciudades, además de Pakistán”, comentó.

Dijo que están ofreciendo sus productos de mezcal, joyería, ropa, bolsas así como dulces típicos, entre otros.

“Lo que se busca con este tipo de eventos es impactar una identidad de cultural tanto de México como de diferentes partes del mundo”, señaló.

“Invitamos a la ciudadanía a que nos acompañen y agradécenos a todos los que nos han cobijado y dado la oportunidad de estar aquí”, expresó.

