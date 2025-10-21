La Coordinación de Atención Ciudadana del Suroriente invita al Festival Cruzando Esfuerzos por el Suroriente, que se llevará a cabo el próximo viernes 24 de octubre de 12:00 del mediodía a 3:00 de la tarde.



El titular de la dependencia, Víctor Mario Valencia Carrasco, informó que el evento se realizará en el Parque Gladiolas, ubicado entre las calles Violetas y Michoacán, en la colonia Salvárcar.



En la Cruzada, distintas dependencias municipales ofrecerán servicios gratuitos para toda la comunidad, dijo.



Atención Ciudadana ofrecerá distintas gestiones a la población; Ecología brindará fumigación y nebulización; Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) contará con asesoría jurídica y trabajo social; Centros Comunitarios dará atención médica, salud dental y apoyo psicológico; y la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) instalará un módulo con vacunación y baño garrapaticida.



Además, Servicios Públicos otorgará limpieza de parque, punto limpio, reposición y/o reparación de lámparas en la colonia; Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (Ipacult), presentaciones de grupos musicales; el DIF llevará asistencia social, apoyo a menores de edad en situación de calle y la Unidad Básica de Rehabilitación; la Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ), ofrecerá descuentos en corralones.



“Invitamos a la ciudadanía a que acuda y disfrute de una jornada familiar con atención, diversión y apoyo”, expresó.



Los asistentes también podrán disfrutar de la presentación musical de las bandas La Real de Ciudad Juárez, Nueva Clase y Los Vagos de Juárez.