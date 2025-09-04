Inicio » Invitan a jornada de vacunación contra el sarampión en la UTCJ el próximo sábado
Invitan a jornada de vacunación contra el sarampión en la UTCJ el próximo sábado

En seguimiento a la estrategia de control y prevención del sarampión, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, invita a la población a vacunarse este 6 de septiembre, en el módulo que se instalará en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ).

Estará ubicado en la avenida Universidad Tecnológica 3051, colonia Lote Bravo, de las 9:00 a las 16:00 horas y atenderá a quienes aún tienen pendiente de completar su esquema de vacunación.

Durante la jornada, personal médico dará atención prioritaria a personas de 6 meses a 49 años de edad, mediante la aplicación de la dosis doble viral (SR) o triple viral (SRP), según la situación de cada paciente.

Rogelio Covarrubias Gil, director médico del Distrito de Salud II Juárez, explicó que este módulo forma parte de la estrategia para garantizar esquemas completos de vacunación en los estudiantes ante el regreso a clases, aunque la convocatoria es abierta a la comunidad.

La vacuna contra el sarampión permanece disponible en los 23 Centros de Salud de la Zona Norte, así como en el módulo del Distrito de Salud II Juárez, de las 8:00 a las 13:30 horas.

