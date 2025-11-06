El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, invita a las familias juarenses a participar en la Segunda Edición de la Jornada de Limpieza “Somos el Desierto”, que se llevará a cabo el sábado 8 de noviembre en las Dunas de Samalayuca, en el Ejido Villa Luz, a partir de las 8:00 horas.

Esta actividad tiene como propósito fomentar la conciencia ambiental y la participación ciudadana en la preservación de las áreas naturales protegidas de la entidad, además de promover el respeto y la corresponsabilidad en el cuidado del entorno ecológico de la región fronteriza.

Jorge Chávez, representante de la Secretaría de Turismo en la Zona Norte, explicó que la jornada busca impulsar la educación ambiental mediante talleres dirigidos a niñas, niños, jóvenes y adultos, enfocados en el conocimiento del ecosistema del desierto, su flora y fauna, así como en las prácticas adecuadas para su conservación.

De igual manera, destacó que la basura recolectada durante la jornada será utilizada para realizar estudios sobre el impacto ambiental en la zona, con el fin de generar estrategias que contribuyan a la protección de los hábitats de las más de 170 especies en Samalayuca.

Además, a través de estas acciones se busca fortalecer la promoción del ecoturismo en la región y crear conciencia entre los distintos sectores, como la industria manufacturera, sobre la importancia del manejo responsable de materiales que pueden afectar los ecosistemas naturales.

A las y los participantes se les recomienda asistir con ropa cómoda y de manga larga, sombrero, bloqueador solar y lentes, para prevenir afectaciones por la exposición al sol, así como mantenerse hidratados durante el recorrido.

En la primera edición de la jornada, realizada en abril de 2025, se recolectaron más de 64 kilogramos de plásticos, vidrios y latas, por lo que en esta nueva edición se espera superar la cifra con el apoyo y compromiso de la ciudadanía juarense.