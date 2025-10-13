El Consejo Estatal de Población (Coespo) invita a niñas, niños, adolescentes y jóvenes chihuahuenses de 6 a 24 años de edad, a participar en la Fase Estatal del 32° Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2025.

Este año el certamen tiene como tema: “Mi camino hacia los 60, ¿Qué tenemos que hacer desde ahora para llegar activas/os y saludables a los 60 años?”, como un llamado a reflexionar sobre el envejecimiento y la importancia de adoptar hábitos saludables desde la infancia y la juventud.

De acuerdo con la convocatoria emitida por el Consejo Nacional de Población (Conapo) y el Fondo de las Naciones Unidas (UNFPA), los interesados podrán participar con un dibujo o pintura elaborada en papel o cartulina (no mayor de 60 x 45 cm, ni menor de 28 x 23 cm), hecho con técnica libre.

Las obras deben ser originales y no realizadas con programas digitales. El plazo para participar vence el 14 de noviembre de 2025.

Los dibujos pueden enviarse de manera digital a los correos coespodibujos@gmail.com y coespo@chihuahua.gob.mx. Pueden entregarse en las oficinas del Coespo en calle Tercera número 2014, colonia Centro, en la ciudad de Chihuahua, y en el Centro de Atención a Migrantes (CAIM) en Ciudad Juárez.

El concurso cuenta con cinco categorías:

A. De 6 a 9 años

B. De 10 a 12 años

C. De 13 a 15 años

D. De 16 a 19 años

E. De 20 a 24 años

Los premios por categoría en la fase estatal son de 4 mil pesos para el primer lugar, 3 mil para el segundo, 2 mil 500 para el tercero, y 1,500 pesos para la mención honorífica. Los primeros lugares representarán a Chihuahua en la fase nacional.

Para más información comunicarse al teléfono (614) 415-51-05, extensión 1014 o 1015, o consultar las redes oficiales de Coespo: https://chihuahua.gob.mx/info/convocatoria-32deg-concurso-nacional-de-dibujo-y-pintura-infantil-y-juvenil-2025