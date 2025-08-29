El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Educación, invita a los juarenses a disfrutar del desfile Cívico-Militar para conmemorar el 215 aniversario de la Independencia de México.

El evento se realizará el próximo 16 de septiembre, a las 10:00 de la mañana. En esta ocasión los contingentes desfilarán sobre la avenida De Los Insurgentes, desde la calle Juan Escutia hasta la Constitución.

El titular de Educación, Guillermo Enrique Alvídrez Olivas, informó que el palco de honor se instalará en la calle Panamá, sitio donde estará el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, su esposa la presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez, así como funcionarios y regidores.

El funcionario señaló que el desfile tendrá duración de una hora y 15 minutos, por lo que pide a los juarenses llevar sillas despegables para tener mayor comodidad, así como sombrillas para protegerse de los rayos del sol.

En el desfile participarán 28 contingentes y alrededor de mil 596 personas pertenecientes a escuelas, dependencias, asociaciones civiles e instituciones militarizadas.

Alvídrez Olivas mencionó que en un contingente desfilarán todas las escoltas, tanto de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Protección Civil, Rescate y Cruz Roja, entre otras.

En otro contingente estarán las escoltas institucionales escolares integrado por universidades y preparatorias.

Dijo que en el desfile también participan ocho instituciones educativas, así como la Coordinación General de Seguridad Vial, Bomberos, Ecología, Cruz Roja, Águilas del Aire, además se suma la Liga de Charrería y el grupo de Rurales Militares.