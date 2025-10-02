Inicio » Invitan a visitar la Casa de Terror “El Sótano” en el Parque Central Oriente
Ciudad Juárez

Invitan a visitar la Casa de Terror “El Sótano” en el Parque Central Oriente

Con motivo de la celebración de Halloween, se invita a la comunidad juarense a disfrutar de una experiencia de suspenso y adrenalina con la Casa de Terror “El Sótano”, que abrirá sus puertas del 10 al 31 de octubre en las instalaciones del Parque Central Oriente.

Esta propuesta busca ofrecer al público una vivencia inmersiva y emocionante a través de un recorrido que combina actuación, efectos especiales, ambientación y sonido, con el objetivo de generar sensaciones intensas como miedo, suspenso y sorpresa en un ambiente seguro y controlado.

La Casa de Terror “El Sótano” estará abierta los viernes, sábados y domingos de 5:00 de la tarde a 10:00 de la noche, con un costo de 50 pesos por persona.

Esta atracción está pensada para jóvenes y adultos, y se recomienda el acceso a partir de los 12 años de edad, para garantizar que la experiencia sea adecuada para el público.

