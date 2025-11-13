Inicio » Invitan al Desfile Cívico-Deportivo por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana
El director de Educación Municipal, Guillermo Alvídrez Olivas, invitó a la comunidad a participar en el Desfile Cívico-Deportivo con motivo del 115 aniversario de la Revolución Mexicana, que se realizará el próximo 20 de noviembre.

El recorrido iniciará en la calle Ignacio Ramírez y concluirá en la avenida Constitución, avanzando sobre la avenida De los Insurgentes. Se prevé la participación de alrededor de 5 mil 600 personas conformados en 48 contingentes que estarán integrados por instituciones de gobierno, escuelas de nivel básico y superior.

Alvídrez Olivas destacó que en esta edición se contará con la participación de al menos seis carros alegóricos, elaborados por planteles educativos, lo que dará un toque especial a esta tradicional celebración.

El desfile tendrá una duración aproximada de tres horas.

El funcionario exhortó a la población a aprovechar el día de asueto escolar para que los padres de familia asistan junto con sus hijos y disfruten de este evento que fomenta la identidad nacional y el orgullo por la historia de México.

