El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) convoca a la comunidad a presenciar la semifinal de la quinta edición de Éntrale al Rock 2025, que se llevará a cabo este viernes 21 de noviembre a las 6:00 de la tarde en el foro Mtra. Claudia Gutiérrez Chaparro del Centro Municipal de las Artes (CMA).



La velada reunirá a siete bandas locales —Goliatt, Lux Cinerea, Vitral, Los Paps, Presidente, DSP y Beast Phemy— quienes subirán al escenario decididas a asegurar su lugar en la gran final.



Cada agrupación presentará su propuesta musical ante el público, en un encuentro que promete potencia, carácter y ese espíritu fronterizo que ha distinguido al certamen desde sus inicios.



A lo largo de cinco ediciones, Éntrale al Rock se ha consolidado como una plataforma para el desarrollo artístico y profesional de las bandas juarenses, impulsando la formación de nuevos públicos y la circulación de propuestas musicales locales.



El concurso concluirá el próximo 28 de noviembre, en una sede que será anunciada próximamente, donde las agrupaciones finalistas se presentarán ante un jurado integrado por músicos y productores de la localidad quienes evaluarán ejecución, originalidad y presencia escénica.



Los premios para esta edición serán de 30 mil pesos para el primer lugar, 20 mil para el segundo y 10 mil para el tercero, además de reconocimientos para todos los participantes.



El público podrá seguir detalles, perfiles de las bandas y actualizaciones del certamen a través de las redes oficiales del IPACULT, donde también se anunciará la sede de la final.



Con este evento el Gobierno Municipal y el IPACULT refuerzan su compromiso con la escena musical fronteriza, impulsando un espacio donde la energía, el talento y la creatividad de las nuevas generaciones del rock juarense continúan abriendo camino.