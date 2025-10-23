El arte se convierte en espejo de las emociones humanas con la exposición “Cartografía del Alma: Lo que nos mueve”, una propuesta del Colectivo Desierto Refugio Sin Fronteras que será inaugurada mañana viernes 24 a las 7:00 de la tarde en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH), bajo la organización del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT).



La muestra, que permanecerá abierta al público hasta el 26 de noviembre, invita a los visitantes a recorrer un mapa emocional a través de una instalación segmentada en la Sala B del museo, donde los sentidos se activan con colores, sonidos, texturas e imágenes que evocan las distintas emociones que acompañan la vida humana.



Las artistas Jissel Chávez Bencomo, Gala Vizcarra, Guadalupe Ávila Barraz, Ely Moreno, Andrea Mariana Figueroa Dávila, Ory, Neida Molina, Rocío Zuñiga y Karina Moreno integran el colectivo creador de esta experiencia sensorial, en la que el público podrá adentrarse en emociones como la melancolía, el miedo, la ira, la tristeza, la sorpresa, la intimidad, la alegría, la ansiedad y el amor.



El Colectivo Desierto Refugio Sin Fronteras se ha destacado por su participación en diversas exposiciones colectivas e individuales en disciplinas como la pintura, la escultura y la literatura, consolidándose como una plataforma de expresión artística femenina en la frontera.



La directora del IPACULT, Myrna Judith Barajas Martínez, destacó que esta exposición forma parte de la estrategia para fortalecer la colaboración entre el Gobierno Municipal, los creadores locales y las empresas, con el fin de mantener una agenda cultural viva y accesible para las familias juarenses y los visitantes de El Paso, Texas.



“Queremos que los espacios culturales sigan siendo puntos de encuentro, donde el arte y las emociones dialoguen con la comunidad”, expresó Barajas Martínez.



La entrada a la inauguración es libre y el público podrá disfrutar de una experiencia artística que invita a mirarse por dentro y reconocer lo que verdaderamente nos mueve.